Также Baldur’s Gate 3 впервые получила дисконт.

В цифровом сервисе Valve стартовала традиционная зимняя распродажа, одновременно с этим также началось голосование за финалистов ежегодной премии Steam. Как сообщает популярный неофициальный сайт со статистикой SteamDB, прямо сейчас в акции принимает участие свыше 38,8 тысяч проектов.

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Нужно только помнить, что для жителей из РФ и РБ, которые не стали переводить свои аккаунты в Steam в другие регионы, набор предложений будет не таким обширным по понятным причинам.

Из интересных предложений стоит отметить Baldur’s Gate 3, которая впервые с момента выхода в раннем доступе Steam (октябрь 2020 года) получила скидку — пока только в размере 10 %. Получается, сейчас игру можно купить за 1799 рублей.

Также стоит обратить внимание на Lies of P со скидкой 20 % за 3199 рублей, RoboCop: Rogue City со скидкой 30 % за 1189 рублей и Elden Ring за 2399 рублей (скидка 40 %). Любителям творчества Larian Studios строго рекомендуется приобрести Divinity: Original Sin 2, которая сейчас продаётся за 239 рублей (скидка 70 %).

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Ознакомиться с финалистами премии Steam Awards 2023 можно на отдельной странице. Что забавно, там даже есть Starfield в достаточно неожиданной номинации. А зимняя распродажа завершится в Steam только 4 января в 21:00 по московскому времени.