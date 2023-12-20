Выглядит приемлемо, но года эдак для 2010-го — максимум.

Ещё несколько лет назад студия Mauris представила наследника легендарных «Корсаров» под ничего не скрывающим прямым названием Corsairs Legacy. Время шло, подробности о проекте поступали в год по чайной ложке, но сегодня у разработчиков радостные известия: игра появится в раннем доступе Steam в январе 2024 года. Конкретную дату разработчики называть не стали даже несмотря на тот факт, что январь наступит всего через полторы недели.

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Девелоперы сразу предупреждают, что в январе 2024 года Corsairs Legacy выйдет в состоянии полуфабриката: именно половина сюжетной истории проекта будет готова на момент появления игры в раннем доступе Steam. После раннего релиза игру будут доводить до ума в течение 3—6 месяцев, добавляя новый сюжетный контент и расширяя геймплейный аспект.

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Местом действия Corsairs Legacy является Карибский бассейн образца конца XVII века — периода расцвета морских перевозок между Новым и Старым Светом. А где большое количество грузоперевозок, там и большое желание награбить всё это добро непосильным трудом. Вот за таких корсаров с большой воды мы и будем играть, что, в общем-то, очевидно.