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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы успешно стартовавшего The Finals не будет раскрывать планы по поддержке шутера, чтобы не давать ложных обещаний
Здравый подход.

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Студия Embark, основанная разработчиками шутеров серии Battlefield, открыла полный доступ к своему новому шутеру The Finals в начале этого месяца. Релиз состоялся 8 декабря, за это время он собрал почти 73 тысячи отзывов из которых 73 % являются положительными.

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К основным геймплейным механикам The Finals у игроков нет претензий — они хвалят шутер за увлекательный игровой процесс, первоклассную динамику, физическую модель и убедительную оптимизацию. Вопросы возникают только из-за наличия читеров, но с этим авторы должны разбираться, попутно готовя для шутера новый контент.

О планах по обновлениям представители Embark Studios говорят неохотно. В разговоре с Axios творческий директор The Finals Густав Тиллеби отметил, что его команда не планирует раскрывать планы по апдейтам раньше времени. Публично же обещания будут даваться только в том случае, если команда авторов будет твёрдо уверена в их исполнении.

The Finals сейчас входит в топ-20 по количеству игроков в Steam. Пиковый онлайн стабильно держится выше 100 тысяч игроков. Проект доступен также на PlayStation 5, Xbox Series X и S. Кстати, шутер получил сегодня, 20 декабря, небольшое обновление, которое добавило заснеженный вариант карты Монако и два косметических набора.

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Первый набор бесплатный — в него входят легендарный скин для гранаты, брелок, стикер и новогодняя шапочка. За второй набор нужно будет уже рассчитаться, но в таком случае можно получить предметы персонализации персонажа (свитер и оленьи рожки). Сам апдейт уже доступен на всех платформах, а наборы будут доступны в магазине до 3 января.

#embark studios #the finals
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