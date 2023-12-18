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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ролевой экшен Armored Core VI: Fires of Rubicon от создателей Elden Ring уже завтра получит рейтинговый мультиплеер
Всё заиграет новыми красками, получается?

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Разработчики из компании FromSoftware должны выпустить большое обновление для своего ролевого экшена Armored Core VI: Fires of Rubicon уже завтра, 19 декабря. Наполнение апдейта уже известно, по случаю скорого релиза также был выпущен отдельный трейлер.

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Итак, с выходом патча игра получит следующий контент:

  • рейтинговый онлайн-матчмейкинг;
  • рейтинговая таблица лидеров;
  • новые детали для меха;
  • новые карты для PvP;
  • возможность персонализировать именную табличку.

Экшен Armored Core VI: Fires of Rubicon, в котором концепция всей серии получила современное развитие за счёт накопленных студией-разработчиком знаний за всё время создания проектов жанра, поступила в продажу 25 августа текущего года.

Игра предлагает взять бразды правления собственной мехой в скоростных сражениях, где можно двигаться в любом направлении, и попробовать добиться победы, используя преимущества сложных участков и подвижность мехи как на земле, так и в воздухе.

В шестом Armored Core геймер может подстраивать меху под собственный стиль игры. Выбор тех или иных деталей не только меняет атаки мехи, но и напрямую влияет на её движения и стиль боя, позволяя выбирать для каждого задания особую стратегию. Здесь ещё нужно сражаться с мощными боссами на близкой и дальней дистанции, используя широкий спектр наступательных и оборонительных тактик.

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На момент публикации данного материала Armored Core VI: Fires of Rubicon имеет свыше 48 тысяч отзывов в Steam, из которых 90 % являются положительными.

#fromsoftware #armored core vi fires of rubicon
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