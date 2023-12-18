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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Федерация бокса и Единый регулятор азартных игр предложили обеспечить жёсткий контроль рынка видеоигр в России
А Федерация бокса какое отношение имеет к видеоиграм? Но даже не это самое возмутительное.

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Единый регулятор азартных игр (ЕРАИ) России внёс на рассмотрение несколько инициатив для контроля над рынком видеоигр. Российские СМИ сообщают, что это вызвало обеспокоенность как у участников рынка, так и у других государственных органов.

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Совещание, в рамках которого и проходило рассмотрение указанных инициатив, прошло 7 декабря. Там обсуждалась «Концепция правового регулирования отрасли видеоигр», представленная ЕРАИ и исполнительным комитетом Федерации бокса. Инициаторы предлагали ввести чёткие законодательные определения для базовых понятий в индустрии. А сама концепция ориентирована на «сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Если все инициативы будут приняты, то денежные средства от продажи игр должны будут проходить через единый центр учёта перевода ставок. Данный центр станет напрямую взимать комиссию с каждой транзакции, отчисления пойдут на поддержку российских разработчиков, а остаток — торговым площадкам. Также ЕРАИ предлагает обязать субъекты видеоигровой индустрии подключаться к своим информационным системам и предоставлять данные о каждой покупке игры. Продажу в обход системы могут вовсе запретить.

Данные чересчур смелые идеи, предложенные, напомним, Федерацией бокса, вызвали опасения не только у представителей игровой индустрии, но и других государственных органов, таких как Минэкономики, Минфин и даже Роскомнадзор. Представители ведомства справедливо обеспокоены попытками ЕРАИ сконцентрировать все полномочия в своих руках и ввести полное администрирование финансовых потоков.

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Профильные регуляторы и компании убеждены, что предложения ЕРАИ являются слишком жёсткими. Взамен предлагается более мягкое и безопасное регулирование, поскольку принятие инициатив, выдвинутых, напомним ещё раз, Федерацией бокса, обязательно ухудшит положение российских разработчиков.

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