Свежие вкусности-подробности будут оглашены уже на следующей неделе.

Не так много в России (или российскими разработчиками, но за её пределами) создаётся видеоигр, тем более с виду приличных и достойных в плане игрового процесса. Ещё когда студия GFA Games анонсировала свой MMO-шутер PIONER, у геймеров возникла стойкая ассоциация со S.T.A.L.K.E.R.: советский сеттинг, постапокалипсис в результате действия необъяснимой аномалии, мутанты, подземные базы и много чего ещё. В общем, сказать, что PIONER привлёк внимание — это ничего не сказать.

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Тем не менее, подробностей о проекте поступает не так много и не так часто, как хотелось бы. Понимая это, сотрудники GFA Games последнее время стали проявлять куда большую активность: например, опубликовали небольшой тизер с демонстрацией игрового процесса, в котором можно заметить всё то, что мы описали в первом абзаце.

Судя по «многозначительному» оставленному разработчиками под видео комментарию «20.12», в следующую среду нас ждёт некая более полная информация о PIONER. Скорее всего, дело ограничится полноценным геймплейным видео, но не исключено, что его сопроводят дополнительными подробностями сюжетного и игрового характера.

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Релиз PIONER должен состояться в следующем году, без конкретики.