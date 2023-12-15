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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Larian не собирается выпускать Baldur’s Gate 3 по подписке Game Pass
Дескать, в проект вложено слишком много сил, чтобы играть в неё, по сути, бесплатно.

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Хотя мы неоднократно выражали мысль о том, что за играми по подписке будущее, тем более что у современных проектов постоянно «разработка дорожает», в результате чего ценники на них перестают быть гуманными, наше представление о будущем рынка видеоигр разделяют далеко не все. Например, руководитель Larian Studios Свен Винке заявил сегодня, что Baldur’s Gate 3 выходить по подписке Game Pass не будет.

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По словам Винке, Larian создала крупную игру с большим количеством контента, потратив на неё большое количество усилий и времени. Учитывая это, глава студии считает, что покупка Baldur’s Gate 3 по стандартной схеме — «это нормально». Винке добавил, что в Baldur’s Gate 3 отсутствуют микротранзакции, так что за вложенную сумму геймеры получают всю полноту контента.

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В этом плане с разработчиком можно согласиться. Впрочем, справедливости ради, большинство других девелоперов тоже вкладывают в свои творения массу энергии, творческих усилий и времени, что не препятствует им распространять проект через Game Pass. Многое здесь зависит от того, как разработчики оценивают свои усилия: Свен Винке оценивает труд своего коллектива как игру за «фуллпрайс», другим достаточно и взноса от Microsoft за право включить проект в подписку.

#larian studios #baldurs gate 3
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