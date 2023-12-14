Выглядит здорово.

Разработчики из студии Mundfish объявили название и точную дату выхода второго сюжетного дополнения к своему шутеру Atomic Heart. По такому случаю был представлен отдельный трейлер, который сильно удивит неподготовленного зрителя.

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Аддон получил название «Узник Лимбо» (Trapped in Limbo), его выход запланирован на 6 февраля 2024 года. В этот раз главный герой майор Нечаев очутится в преисполненном сюрреализма мире Лимбо. По задумке авторов, это сформированное подсознанием место с извращённой логикой, уникальной флорой и фауной, а также действительно иным геймплеем.

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«Узник Лимбо» выйдет на ПК (Steam, VK Play), PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X и S. Дополнение входит в сезонный абонемент, а также в золотое и премиальное издание Atomic Heart. Если покупать его отдельно, то придётся выложить 399 рублей.