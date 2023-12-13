Там ещё началась крупная сезонная распродажа.

По случаю скорого празднования Нового года в цифровом магазине Epic Games Store стартовала традиционная праздничная распродажа, которая будет сопровождаться раздачей различных проектов.

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Если вас EGS до сих пор интересует именно как площадка для покупки, а не бесплатного получения игр, то знайте, что на каждую покупку стоимостью не ниже 899 рублей автоматически применяется купон на дополнительную 33-процентную скидку. Данный бонус не распространяется на предзаказы, дополнения и микротранзакции.

Что касается первой раздачи, то команда поддержки Epic Games Store решила со сборника Destiny 2: Legacy Collection, который включает в себя дополнения «Королева ведьма», «За гранью света» и «Обитель Теней». Очевидцы утверждают, что забрать первую раздачу можно и в российском регионе, но для этого потребуется также наличие основной игры (бесплатно).

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Акция завершится 20 декабря в 19:00 по Москве, а сама праздничная распродажа должна остановиться 10 января, тоже в 19:00 по Москве.