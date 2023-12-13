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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
«Кооперативная F.E.A.R. встречает Deus Ex»: анонсирован шутер Veil с упором на тактику и магию
Удивительное сочетание геймплейных элементов, надо отметить

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Шведская студия Graewolv анонсировала Veil — кооперативный тактический хоррор-шутер, в котором бойцов обяжут пользоваться магическими приёмами. Игрок здесь примерит на себя роль современного боевого мага, которому предстоит объединиться с братьями по ремеслу в отряд так называемых «оккультных операторов» для выполнения смертельно опасных заданий, защиты мира от демонов и поиска запретных артефактов.

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В центре сюжета Veil — демоническое влияние потустороннего мира (она здесь называется Завеса). Это самое влияние копит силы, параллельно сея вражду между фракциями города Велумгард, что грозит полноценной гражданской войной.

Игрокам же для победы важно будет заключать магические пакты для обретения уникальных магических способностей. Тут и телепорт, и невидимость, и рентгеновское зрение, и усиленные пули, и лечение, и многое другое. При этом Veil остаётся тактическим шутером с видом от первого лица, в котором командная работа значит очень многое.

Для участия в боях геймерам нужно собрать отряд из четырёх человек, но в случае появления вакантного места обязанности товарища по оружия может выполнять бот. Авторы Veil называют своё детище «следующим шагом эволюции кооперативных шутеров». Конкурентное преимущество шутера, по утверждениям сотрудников Graewolv, заключается в грамотном совмещении тактического реализма, демонических умений, элементов RPG и интригующего повествования. «Кооперативная F.E.A.R. встречает Deus Ex», — так описывают шведы своё произведение.

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На данный момент процесс разработки Veil находится на ранних этапах, у шутера уже есть своя страница в Steam. О сроках релиза и полном списке целевых платформ говорить пока очень рано.

#graewolf #veil
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