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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Состоялся запуск российской платформы для дистрибуции игр B.A.S.E.
Lesta Games решила создать конкурента VK Play?

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В прошлой новости мы писали о том, что Lesta Games, известная по онлайн-экшенам «Мир танков» и «Мир кораблей», собирается запустить спортивный экшен Superball. Данный проект будет распространяться с помощью нового лаунчера B.A.S.E., полноценный анонс которого сейчас и стал темой для отдельной новости.

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Итак, Lesta Games объявила о запуске платформы для дистрибуции игр B.A.S.E., которая также получила официальный слоган «Battle. Achieve. Socialize. Explore.» («Сражайся. Достигай. Общайся. Исследуй.»). Питерская студия утверждает, что целевыми рынками платформами станут страны СНГ, Латинской Америки и «ещё один макрорегион», который будет назван позже.

Прямо сейчас на площадке B.A.S.E. для скачивания доступна условно-бесплатная ролевая игра Royal Quest, а через некоторое время там еще появится упомянутый выше Superball. В будущем году студия собирается расширить каталог нового лаунчера, добавив туда «шесть-десять проектов, в первую очередь китайских и корейских». На развитие сервиса Lesta Games намерена потратить от 10 до 30 миллионов долларов.

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Планы по развитию B.A.S.E. у его создателей чрезвычайно оптимистичные: в течение пяти лет сервис должен начать зарабатывать до 20-30 % от оборотов всей студии. Напомним, питерцы занимаются сейчас оперированием онлайн-экшенов «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz, которые достались ей после полного ухода Wargaming с рынка СНГ. В прошлом месяце также стало известно, что Lesta Games разрабатывает крупнобюджетную онлайн-игру, которая никак не связана про танки. Для создания нового проекта используется движок Unreal Engine 5, бюджет разработки — 25-30 миллионов долларов.

#lesta games #base
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