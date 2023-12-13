На самом деле, разработкой проекта занималась не «Леста».

Компания Lesta Games, которую мы знаем по играм «Мир танков» и «Мир кораблей», анонсировала свой новый проект — Superball. Это условно-бесплатный командный спортивный экшен с элементами футбола и геройского боевика, действие которого происходит в далёком будущем.

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Superball предложит игрокам принять участие в сражениях формата «3 на 3», в которых важно в нужный момент применять уникальные способности персонажа и помнить про слаженную командную работу. Матчи тут не будут длиться дольше 10 минут, разработчики обещают реализовать в своём спортивном экшене продуманную и интуитивную систему пасов, систему детальной персонализации персонажей, многообразие режимов и 15 героев на старте. Ещё одна важная отличительная особенность нового проекта — первоклассная оптимизация. Сотрудники Lesta Games утверждают, что запустить и поиграть в Superball можно будет даже на компьютере 10-летней давности.

На самом деле, Superball — это не разработка Lesta Games. Как и в случае с «Миром танков» и «Миром кораблей», питерская студия выступит лишь оператором проекта. За создание Superball в ответе китайская Pathea Games (вы её знаете по My Time at Sandrock), в других регионах данная игра называется Super Buckyball Tournament. У неё даже есть своя страница в Steam. Superball должна стартовать в апреле на ПК, но уже в начале 2024-го должно пройти закрытое бета-тестирование. Если вас новинка привлекла, то не забывайте заглянуть на её официальный сайт и странички в социальных сетях. Именно там будет размещаться информация по поводу возможного участия в закрытой «бете».

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Для Superball сотрудники Lesta Games собираются сделать отдельный лаунчер под названием B.A.S.E. (Battle. Achieve. Socialize. Explore). Это цифровая площадка для размещения игр, в которую планируют добавить игры, мировые новинки и множество уникальных возможностей. По крайней мере, так было заявлено.