На этом всё. Good game, well played.

Последствия коронабесия, процветавшего в мире в течение 2020—2022 годов, самым печальным образом сказались на целом ряде секторов сферы услуг. За это время закрылась масса кафе и ресторанов, и лишь недавно процесс пошёл вспять, и то — далеко не везде. Также крупный удар получили игровые выставки, в частности E3.

реклама

На протяжении пандемии её неоднократно отменяли, а когда решили всё-таки возобновить её трансляцию в этом году, то по итогу организаторы поняли, что за время отсутствия разработчики и издатели видеоигр научились справляться и без подобных мероприятий. Как итог, E3 оказалась никому не нужна, и текущим летом она не проводилась. Что ж, сегодня стало официально известно, что данное мероприятие впредь останется только в нашей памяти: ESA, являющаяся организатором данной выставки, сообщила о закрытии E3.

На сегодняшний день, считает президент ESA Стэнли Пьер-Луи, это единственно правильное решение.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Отметим, что свой смысл E3 утратила сразу же в 2020 году, когда её проведение отменили в первый раз. Моментально на место E3 пришла целая плеяда выставок от конкретных издательств, полностью заменивших собой одно большое мероприятие. Оказалось, что так даже лучше, поскольку анонсы игр не идут одним нескончаемым потоком, и на каждую из них по итогу уделяется больше «эфирного времени». В конце концов, для абсолютнейшего большинства геймеров, для которых E3 всегда была лишь чередой пресс-конференций крупных издателей, ничего не изменилось.