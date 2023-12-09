Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы «Смуты» до сих пор не провели полноценной демонстрации геймплея из-за отсутствия «полностью завершённого получаса игры»
Здесь нужно внести кое-какие пояснения.

реклама

Пользователи продолжают забрасывать разработчиков из студии Cyberia Nova вопросами касательно игры «Смута», общаясь в комментариях официальной группы в VK. На данный момент ключевым вопросом остаётся полноценная демонстрация геймплея — авторы всегда выпускают ролики, акцентируя внимания на том или ином акценте, но на масштабный показ всего проделанного не решаются. Как оказалось, на то есть вполне объективные причины.

реклама

В студии Cyberia Nova рассказали, что по состоянию на начало декабря 2023 года у них попросту нет «полностью завершённого получаса игры». Предположим, что речь идёт о геймплейной записи, но можно подумать и о другом. Прояснение данной ситуации возникло тут же — авторы «Смуты» не имеют на руках готового получасового «футажа» из-за того, что баланс боевой системы, освещение и анимации они намерены «полировать до конца разработки». Напомним, релиз проекта должен состояться в начале будущего года, но возможны изменения.

Вот как выглядит сообщение сотрудников Cyberia Nova:

«Бояре и гости из других мест столько раз задали этот вопрос, что ответить надо обязательно с подробностями, поэтому ответ будет длинный. Давайте вообще расскажем о том, почему мы так задерживаемся с показом.

Дело в том, что в отличие от визуального контента — моделей, персонажей и катсцен, который мы уже завершили и отчитались по договору, баланс боевой системы, анимации, освещение мы планируем полировать до конца разработки — сроки разработки очень короткие, лишнего времени особенно нет.

“Полностью завершённого получаса игры” просто не существует — баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов, например, затрагивают вообще всю игру».

До конца текущего года Cyberia Nova намерена выпустить новый дневник разработки, который позиционируется как «новогодний подарок боярам». В наглядный материал должна войти демонстрация перемещения по локациям, прохождение отдельно взятого задания, система диалогов в зависимости от выбранного игроком облика и кое-что ещё.

рекомендации
MSI 4060 Ti всего на 1000р дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года в VK Play, где уже сейчас там можно оформить предзаказ. С учётом 20-процентной скидки цена сейчас составляет 1612 рублей. Стоит ли отдавать деньги заранее авторам игры, которые толком не показали её геймплей за 2,5 месяца до релиза — каждый пусть решает для себя сам.

#смута #cyberia nova
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Отечественный исторический экшен «Смута» выйдет в конце февраля 2024-го — в VK Play стартовал приём предзаказов
Новый тизер «Смуты» показал, как в игре будут выглядеть поселения, бои с холодным оружием и многое другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Вторая жизнь немецкого танка «Leopard 2», модернизированного для Польши
2
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
225
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 8
13
Amkor за $2 млрд построит завод по упаковке и тестированию микросхем в США
28
Киев потребовал у США истребители F-18 Hornet, вертолеты Apache и системы ПРО THAAD
15
Asia Times: Запад требует, чтобы Китай перестал помогать Путину на Украине
7
5 недооцененных компьютерных игр, которые проигнорировали многие геймеры в 2023 году
2
Профессор Макаренко: Современные системы ПВО слабо подготовлены к перехвату дешевых беспилотников
8
СМИ: Оборонный подрядчик Milrem поможет Украине построить боевых роботов для борьбы с Россией
7
Спутник PRETTY запускается в космос - в чем состоит его задача
+

Сейчас обсуждают

Китя.
21:04
Скоро переобуешься и будешь кричать слава РФ 🇷🇺.
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Андрей Калиничев
21:00
Не улавливаю связь с ПК.
О кошках, которые не боятся воды
Митюнин Сергей
21:00
Молодцы ребята.Покажем всем кузькину мать
Атомфлот: строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» продвигается согласно графику
Китя.
20:59
По флагу своего узнал г🏳‍🌈о🏳‍🌈м🏳‍🌈о🏳‍🌈с🏳‍🌈е🏳‍🌈к
Уход из России каких компаний и брендов я ощутил на себе
Олесь Кука
20:55
У Шрёдера пусть проконсультируется ))
Канцлер ФРГ винит Россию в бедственном положении Германии в вопросе поставок газа
Кирилл Гильманов
20:53
Каждый год есть хорошая игра,тебе сколько надо 200игр в год хороших? Много хочешь походу
Более 30 видеокарт проверили в Avatar: Frontiers of Pandora — GeForce RTX 4090 еле выдает 60 FPS
Олесь Кука
20:50
Неужели по реке Збруч делить будут?)
В польских СМИ начинают развеивать украинскую пропаганду
REY_B_
20:44
Не понял... А куда делись такие прямо процветающие японские корпорации??? Ах, да, не в деньгах корпоративное счастье! Так что и эти они промотают.
Японские власти выделили $902 млрд на поддержку производства силовых полупроводниковых компонентов
REY_B_
20:39
OpenAI изначально создавалась как некоммерческая организация, не связанная обязательствами со своими акционерами. Так что, Microsoft не имеет права пользоваться её наработками. Т.к. они оказываются ук...
Крупнейшая инвестиция Microsoft в 2023 году может оказаться под угрозой срыва
Олесь Кука
20:36
Первопроходцем? А интеловский GNA тогда что?
AMD уже отгрузила миллионы процессоров Ryzen с функцией ускорения искусственного интеллекта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем