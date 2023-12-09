Здесь нужно внести кое-какие пояснения.

Пользователи продолжают забрасывать разработчиков из студии Cyberia Nova вопросами касательно игры «Смута», общаясь в комментариях официальной группы в VK. На данный момент ключевым вопросом остаётся полноценная демонстрация геймплея — авторы всегда выпускают ролики, акцентируя внимания на том или ином акценте, но на масштабный показ всего проделанного не решаются. Как оказалось, на то есть вполне объективные причины.

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В студии Cyberia Nova рассказали, что по состоянию на начало декабря 2023 года у них попросту нет «полностью завершённого получаса игры». Предположим, что речь идёт о геймплейной записи, но можно подумать и о другом. Прояснение данной ситуации возникло тут же — авторы «Смуты» не имеют на руках готового получасового «футажа» из-за того, что баланс боевой системы, освещение и анимации они намерены «полировать до конца разработки». Напомним, релиз проекта должен состояться в начале будущего года, но возможны изменения.

Вот как выглядит сообщение сотрудников Cyberia Nova:

«Бояре и гости из других мест столько раз задали этот вопрос, что ответить надо обязательно с подробностями, поэтому ответ будет длинный. Давайте вообще расскажем о том, почему мы так задерживаемся с показом.

Дело в том, что в отличие от визуального контента — моделей, персонажей и катсцен, который мы уже завершили и отчитались по договору, баланс боевой системы, анимации, освещение мы планируем полировать до конца разработки — сроки разработки очень короткие, лишнего времени особенно нет.

“Полностью завершённого получаса игры” просто не существует — баланс боевой системы и настройка искусственного интеллекта ботов, например, затрагивают вообще всю игру».

До конца текущего года Cyberia Nova намерена выпустить новый дневник разработки, который позиционируется как «новогодний подарок боярам». В наглядный материал должна войти демонстрация перемещения по локациям, прохождение отдельно взятого задания, система диалогов в зависимости от выбранного игроком облика и кое-что ещё.

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«Смута» выйдет 26 февраля 2024 года в VK Play, где уже сейчас там можно оформить предзаказ. С учётом 20-процентной скидки цена сейчас составляет 1612 рублей. Стоит ли отдавать деньги заранее авторам игры, которые толком не показали её геймплей за 2,5 месяца до релиза — каждый пусть решает для себя сам.