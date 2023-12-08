Поделом. Достало уже это «незаменимое» лицо для всех игровых выставок, уж простите за прямоту.

Если вы смотрели церемонию The Game Awards 2023 (полностью или фрагментами — не так важно), то, наверное, составили мнение о мероприятии. Благо, поводов этому хватало, как хороших, так и не очень. Про последние мы сейчас и поговорим.

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Пользователи социальных сетей раскритиковали организатора шоу Джеффа Кили за странные приоритеты, неуважение к разработчикам и полном игнорировании масштабных проблем, которые случились за прошедший год в индустрии. С пользователей социальных сетей солидарны и журналисты крупных изданий. Например, Forbes назвало TGA 2023 «пародией на саму себя», а издание The Verge опубликовало заметку с заголовком «Джефф Кили подвёл разработчиков».

Публика осталась недовольна церемонией по трём ключевым причинам. Первая — масштабные сокращения. По данным аналитиков, с начала 2023 года игровые компании сократили свыше 9000 специалистов (шутки и отсылки тут неуместны). Рабочих мест лишились работники крупных компаний, среди которых есть Bethesda, Telltale Games, Microsoft, Ubisoft, Bungie, Riot Games, Naughty Dog, Blizzard, BioWare и многие другие. А были также студии, которые в уходящем 2023 году вовсе закрылись: Mimimi Games, Volition Games, Dang, PixelOpus.

В рамках прошедшей The Game Awards 2023 тема сокращений не затрагивалась абсолютно никак. Журналисты припомнили Джеффу его высказывания о том, что, дескать, аудиторию важно осведомлять о подобных вещах. Более того, Кили сам не раз гордился потенциальной возможностью рассказывать о той или иной проблеме в индустрии с помощью своей огромной площадки. Никаких заявлений на TGA 2023 сделано не было.

Вторая проблема — крайне странные приоритеты со временем. Победителей объявляли в спешке — для многих номинаций («Лучшая ролевая игра», «Лучший экшен», «Лучшая инди-игра») не предполагался выход разработчиков на сцену. Пользователей возмутил такой подход, ведь всё на том же мероприятии организаторы неприлично много времени уделили рекламным вставкам и речам приглашённых знаменитостей. Например, актёр Энтони Маки пытался шутить и кривляться ровно столько, сколько ему хотелось. Никто его не останавливал и не подгонял.

Третий момент — отношение к победителям. Это выглядело откровенно издевательски, когда актёр озвучки Нил Ньюбон, взявший статуэтку за роль Астариона в Baldur’s Gate 3, не мог просто нормально перечислить людей, кому он благодарен. После «щедро выданной» минуты на речь актёра начали заглушать музыкой — складывалось впечатление, что актёра буквально выгоняли со сцены.

Проблема с ограниченностью во времени также коснулись Сэма Лэйка, Свена Винке, разработчиков Cyberpunk 2077 и многих других. Самым возмутительной с моральной точки зрения получилась история с Свеном Винке, который вышел на сцену для получения, на минуточку, статуэтки «Игра года». Человек просидел в доспехах (кто знаком с YouTube-каналом Larian — тому ничего объяснять не нужно) более трёх часов. Глава команды разработки Baldur’s Gate 3 вышел на сцену для получения самой важной награды, но в момент, когда он в речи упомянул Джима Саутворта, главу отдела кинематографической анимации Larian Studios, который умер в ноябре 2023 года, организаторы посчитали уместным заглушить речь Винке громкой оркестровой музыкой.

Зато Хидео Кодзима, давний друг Джеффа Кили, представил на TGA 2023 свой проект QD почти семь минут. За это время он не раскрыл толком никаких подробностей, но говорил столько, сколько ему хотелось. Дружба с Кили стала ключевой причиной таких вольностей — пришли к выводу пользователи Сети.

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Осталось дождаться внятных комментариев от Джеффа, лицо которого слишком примелькалось за последние годы. Все крупные игровые мероприятия не обходятся теперь без этого человека, и в этом нет ничего хорошего. Будем надеяться, что крупные студии-разработчики сделают соответствуюие выводы и придумают что-то своё. Как минимум, для разнообразия.