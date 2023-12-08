Чтобы современная игра вышла в нормальном состоянии? Да Вы шутить изволили, сударь?

Сегодня ранним утром боевик The Finals, отличительной особенностью которого является высокая степень разрушаемости игрового окружения, стал доступен всем желающим. Учитывая уровень «хайпа», который был создан вокруг данного проекта, а также держа во внимании тот факт, что сегодня пятница, а впереди выходные, то есть, лучшее время для релиза, то вряд ли стоит удивляться тому, что на момент написания данной заметки «онлайн» The Finals в одном только Steam пробил отметку в 200 тысяч игроков и продолжает расти.

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Допускаем, что к вечеру творение Embark Studios от бывших сотрудников DICE порадует своих создателей ещё более высокой статистикой. Вопрос лишь заключается в том, насколько длительным будет сей процесс и насколько быстро начнётся «послехайповый» откат со стабилизацией «онлайна» на настоящем для данного проекта уровне.

Вопрос отнюдь не праздный, потому что игроки уже раскритиковали The Finals за практически полное попустительство разработчиков в деле противодействия читерам, за проблемы технического характера, а также за неадекватные настройки показателя TTK (time to kill), из-за чего противников нужно буквально изрешетить пулями, чтобы добиться его распада на монетки.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Finals в Steam составлял всего 66 %.