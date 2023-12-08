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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
«Онлайн» шутера The Finals в Steam превысил 200 тысяч игроков, но пользовательский рейтинг оставляет желать лучшего
Чтобы современная игра вышла в нормальном состоянии? Да Вы шутить изволили, сударь?

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Сегодня ранним утром боевик The Finals, отличительной особенностью которого является высокая степень разрушаемости игрового окружения, стал доступен всем желающим. Учитывая уровень «хайпа», который был создан вокруг данного проекта, а также держа во внимании тот факт, что сегодня пятница, а впереди выходные, то есть, лучшее время для релиза, то вряд ли стоит удивляться тому, что на момент написания данной заметки «онлайн» The Finals в одном только Steam пробил отметку в 200 тысяч игроков и продолжает расти.

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Допускаем, что к вечеру творение Embark Studios от бывших сотрудников DICE порадует своих создателей ещё более высокой статистикой. Вопрос лишь заключается в том, насколько длительным будет сей процесс и насколько быстро начнётся «послехайповый» откат со стабилизацией «онлайна» на настоящем для данного проекта уровне.

Вопрос отнюдь не праздный, потому что игроки уже раскритиковали The Finals за практически полное попустительство разработчиков в деле противодействия читерам, за проблемы технического характера, а также за неадекватные настройки показателя TTK (time to kill), из-за чего противников нужно буквально изрешетить пулями, чтобы добиться его распада на монетки.

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На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг The Finals в Steam составлял всего 66 %.

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