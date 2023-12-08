Подробностей критически мало. За разработку отвечает подразделение Arkane Studios из Лиона.

Слухи о том, что в конце года состоится презентация некой видеоигры про Блэйда — истребителя вампиров — оказались правдой. Разработчики из Arkane Lyon при поддержке издательства Bethesda Softworks представили сегодня проект под названием, которое всё говорит само за себя — Marvel’s Blade.

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Играть в новинке мы будем за Эрика Брукса, а с точки зрения геймплея перед нами проект в жанре приключенческого экшена и элементами нелинейности в духе прочих творений Arkane.

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На этом подробности, к сожалению, заканчиваются. Очевидно, Marvel’s Blade находится на ранних стадиях разработки, поэтому ни целевые платформы, ни даже приблизительные сроки выхода проекта обозначены не были.