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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
God of War Ragnarok на следующей неделе получит бесплатное дополнение Valhalla
Пострелизная контентная поддержка проекта началась.

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Мероприятие The Game Awards 2023 началось: любителей видеоигр ожидают анонсы новинок и демонстрация уже ранее представленных проектов. Премьера бесплатного дополнения к God of War Ragnarok, которое носит незамысловатое и использующееся практически во всех играх по скандинавской мифологии название Valhalla, подходит под обе данные категории. Сопутствующий трейлер прилагается, основные подробности озвучены.

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Итак, в дополнении Valhalla мы в роли Кратоса отправимся в «глубоко личное» путешествие навстречу будущему, которое герой считал невозможным.

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Sony решила не вдаваться в подробности, и объяснение этому решению простое: релиз дополнения Valhalla состоится всего через несколько дней: 12 декабря. Целевые платформы — PlayStation 4 и PlayStation 5.

#sony #god of war ragnarok #sony santa monica
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