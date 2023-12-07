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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 обзавелась официальным стикер-паком для Telegram
А почему бы и нет?

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У нас на очереди ещё один замечательный повод вспомнить о CD Projekt RED и её ролевом экшене Cyberpunk 2077, который обновился недавно до версии 2.1. А сейчас в официальном Telegram-канале появилась запись о выпуске набора стикеров, состоящего из 28 изображений.

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В стикерах вы сможете найти рисунок по душе: две версии ВИ (мужская и женская), Панам Палмер, Джонни Сильверхенд, Джеки Уэллс, Бестия Амендиарес и другие. Разработчики в данной ситуации посчитали нужным пошутить насчёт того, что после установки стикер-пака пользователи смогут выражать свои эмоции «как настоящие киберпанки».

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Добавить набор стикеров можно вот по этой ссылке. Обновление 2.1 для Cyberpunk 2077 вышло 5 декабря, тогда же состоялся релиз издания Ultimate.

#cd projekt red #cyberpunk 2077
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