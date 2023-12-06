За судьбу седьмой части можно не беспокоится.

Компания 2K Games анонсировала Civilization: Eras & Allies — условно-бесплатную мобильную 4X-стратегию, принадлежащую знаменитой серии. Данный проект в отдельных странах был запущен ещё несколько месяцев назад под названием Conquests and Alliances — 4X Empire Builder. Видимо, смена названия была осуществлена с целью привлечь дополнительного внимания.

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В геймплейном плане Civilization: Eras & Allies практически во всём копирует основные постулаты всех частей серии. Игроку предложат взять на себя управление избранным лидером и отправиться вместе с ним к процветанию избранной нации.

Для Civilization: Eras & Allies разработчики, по их словам, смогли реализовать «захватывающие геймплейные механики», традиционно разные по стилю геймплея цивилизации, свыше 120 мировых лидеров и поддержку мультиплеера.

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Разработкой мобильной Civilization занималась сторонняя компания в сотрудничестве с Firaxis. Это означает, что подтверждённая в феврале седьмая часть разрабатывается без отвлечения основной команды. Продажи всех игр серии превысили отметку в 68 миллионов копий.