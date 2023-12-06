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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
GTA VI может получить текстовый перевод на русский язык
По крайней мере, первые намёки на это уже есть.

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Ещё один важный повод написать о Grand Theft Auto VI — это ситуация с локализацией. Разумеется, Rockstar Games не торопится раскрывать сведения о возможности текстового перевод на русский язык, но косвенные признаки об этом появляются уже сейчас.

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Начнём с того, что сам трейлер, про который мы писали в предыдущей заметке, получил официально переведённые субтитры. Зато в Сети уже появилась страница Grand Theft Auto VI на сайте Rockstar, которая переведена на русский. Более того, шрифт переведённого текста стилизован под оригинальный.

«В Grand Theft Auto VI вы отправитесь в штат Леонида, навстречу неоновым огням Вайс-Сити. Вас ждёт самый большой, самый правдоподобный мир за всю историю Grand Theft Auto», — гласит официальное описание проекта.

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В очередной раз напомним, что выход GTA VI ожидается в 2025 году на PS5, Xbox Series X и S. Rockstar, как мы знаем, пришлось опубликовать трейлер игры раньше времени из-за утечки.

#rockstar games #gta vi
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