Выступление продолжается.

Анонс Grand Theft Auto VI прошёл с ожидаемой помпой, а интерес к игре очень легко измерить даже сейчас, просто обратившись к статистике просмотров дебютного трейлера в YouTube. Счётчик просмотров уже перевалил за 100 миллионов и продолжает расти.

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Такие данные по просмотрам говорят о многом, поскольку анонсирующее видео установило сразу несколько рекордов. Начнём с того, что трейлер GTA VI — это первое в истории анонсирующее видео, которое смогло набрать 90 миллионов просмотров за первые сутки. Трейлер также стал самым просматриваемым за 24 часа немузыкальным роликом.

Также дебютное видео новой части Grand Theft Auto стало самым просматриваемым трейлером в истории игр серии GTA. До этого рекорд принадлежал первому трейлеру GTA V, которое за 12 лет собрало только 100,5 миллионов.

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Выход GTA VI должен состояться в 2025 году на PS5, Xbox Series X и S. Rockstar обещает создать для игроков самый большой и самый правдоподобный мир за всю историю Grand Theft Auto.