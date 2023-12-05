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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Количество игроков в Starfield достигло 12 миллионов
Вспоминаем про Game Pass и выдыхаем.

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Мрачное выступление ролевой игры Starfield на публике, кажется, не даёт покоя Филу Спенсеру, который продолжает называть проект «грандиозным хитом». В рамках своего недавнего выступления на мероприятии CCXP в Бразилии руководитель Xbox Gaming посчитал нужным сообщить, что количество игроков в Starfield достигло 12 миллионов.

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Сначала может показаться, что это не такая уж маленькая цифра, но тут нужно вспомнить, что новый проект от Bethesda Game Studios с первого дня попал в библиотеку сервисе Game Pass. Доступ к последнему можно организовать с помощью пробной подписки на 14 дней и других вариантов, не требующих внесения 70 долларов.

Спенсер действительно считает Starfield хитом. Он также рассказал, что данная RPG входит в десятку самых популярных игр от внутренних студий Xbox, даже спустя три месяца после релиза. Топ-менеджер напомнил, что в разработке сейчас находится дополнение Shattered Space, но подробностей раскрывать не стал.

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Ещё один важный компонент — набор инструментов для создания модификаций, на который, судя по всему, в студии делается традиционно большая ставка. Всё это, по мнению, Фила Спенсера, должно обеспечить Starfield долгие годы безбедного существования. Что ж, посмотрим, но пока статистика онлайна и пользовательский рейтинг в Steam не радуют.

#bethesda game studios #starfield
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