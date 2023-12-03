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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Патч 2.1 для Cyberpunk 2077 прокачает систему романтических отношений в игре
И это хорошо.

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Разработчики из компании CD Projekt RED продолжают подогревать интерес публики к грядущему патчу 2.1 для ролевого экшена Cyberpunk 2077. Данный апдейт должен выйти одновременно с Ultimate Edition уже 5 декабря. Совсем недавно прошёл стрим, в рамках которого авторы рассказывали про основные новшества — метро, переработанные сражения с боссами и переносное радио. Тогда же поляки заверили, что всяких интересных «плюшек» действительно будет много. Информацию о них они начали выдавать порционно.

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Сегодня в социальных сетях CD Projekt RED появилась информация о том, что после установки обновления 2.1 главный герой Ви сможет приглашать своих избранных партнёров в квартиру для совместного времяпрепровождения. Конкретных деталей о способах взаимодействия разработчики раскрывать не стали, но дали понять, что «будет из чего выбрать». В подтверждение этому авторы показали короткую «гифку», в которой Ви гладит волосы Панам — одному из возможных любовных интересов главного героя-мужчины.

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Напомним, в настоящий момент система взаимоотношений с любовными интересами Ви в Cyberpunk 2077 выглядит достаточно скромно на фоне той же Baldur’s Gate 3. После выполнения ветки заданий главный герой может получать от своей второй половинки несколько сообщений, позвонить и пообщаться на одни и те же темы и, собственно, всё. Конечно, мододелы исправили это досадное упущение — складывается впечатление, что сотрудники CD Projekt RED просто отсмотрели список лучших модификаций к игре и решили реализовать самое интересное сами. Ну, и на этом спасибо. Обновление 2.1 для Cyberpunk 2077 выйдет 5 декабря, тогда же состоится релиз издания Ultimate.

#cd projekt red
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