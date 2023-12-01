Всё укладывается в ранее обозначенный план.

Rockstar Games уже сравнительно давно пообещала, что продемонстрирует первый трейлер новой Grand Theft Auto (которую некоторые горе-журналисты и изображающие из себя таковых писатели продолжают по неизвестной нам причине называть GTA 6, хотя далеко не факт, что новинка будет носить именно этот порядковый номер или вообще будет его иметь) в начале декабря текущего года. И вот, сегодня разработчики ожидаемого практически всеми проекта наконец-то внесли ясность в понятие «начала декабря»: первый трейлер новой части культовой франшизы будет опубликован в следующий вторник, 5 декабря, в 17:00 по московскому времени.

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Вдобавок к этому Rockstar опубликовала свежий игровой арт, на котором изображён закат, летящие чайки и пальмы. Не будем пока торопиться с выводами, но возможно, что утечки о возвращении Grand Theft Auto в чарующий Вайс-Сити всё-таки подтвердятся.

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Прозвучат ли в готовящемся трейлере некие важные подробности проекта, пока не вполне понятно. В любом случае, на сегодняшний момент наиболее правильное решение — это просто ждать.