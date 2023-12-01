Кажется, ждать Definitive Edition осталось недолго. С августа игру прошли, кстати, 1,3 миллиона человек.

Разработчики из уважаемой всеми студией Larian, как и обещали ранее, выпустили пятый патч для своей фэнтезийной ролевой игры Baldur’s Gate 3. Апдейт уже доступен для установки всем владельцам проекта на ПК и PlayStation 5, её размер составляет порядка 30 Гбайт. Причём, для установки патча нужно 130 Гбайт, поэтому разработчики рекомендуют в случае наличия проблемы со свободным местом накопителя просто удалить текущую версию Baldur’s Gate 3 и скачать её заново.

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Пятый патч содержит в себе не только бесчисленное количество правок и оптимизаций, но также добавляет в игру увесистый набор контента. О самом интересном мы вам сейчас расскажем, а про всё остальное можно почитать на официальном сайте разработчиков.

Итак, ключевое контентное добавление пятого патча — полноценный эпилог. Его события развернутся спустя полгода после финала игры, он даст попрощаться со всеми полюбившимися персонажами и включает в себя 3589 строк диалогов и, разумеется, кинематографические ролики. Сценаристы из Larian Studios с гордостью отметили, что для них эпилог стал «заключительным прощанием» с персонажами Baldur’s Gate 3, работа над которым стала одной из самых сложных задач.

Ещё одно нововведение апдейта — новый режим «Доблесть», который делает игру сложнее как во время сражений, так и во время странствий. Режим вносит свыше 30 изменений в сражения с боссами, добавляет систему легендарных действий, которая призвана застать игроков врасплох. При прохождении игры в режиме «Доблесть» отряд геймера не только будет получать больше урона, но и станет использовать новые способности.

Также в данном хардкорном режиме нельзя загружать предыдущие сохранения, а после смерти прохождение окончательно и бесповоротно заканчивается. Разработчики также оставили возможность продолжить прохождение теми же персонажами, снизив сложность. Если вам каким-то чудом удастся дойти до финала, то за весь пройденный путь игра наградит золотым кубиком.

Текущее масштабное обновление добавило настраиваемый режим, в котором игроки смогут выбирать различные параметры для своего прохождения. Например, можно будет скрыть количество здоровья противников или количество очков, которые нужно выбросить на кубике для прохождения проверки.

Larian Studios в очередной раз прислушалась к активно играющим фанатам и реализовала давно напрашивавшиеся изменения в инвентаре. Так, теперь в нём можно управлять вещами всех компаньонов на одном экране — вне зависимости от того, в отряде они или нет. Сделать это можно, находясь в лагере.

Не менее качественное улучшение случилось с производительностью Baldur’s Gate 3 — особенно это касается третьего акта. Напомним, после выхода четвёртого патча некоторые игроки начали жаловаться на падение показателя кадров/с по мере прохождения. Larian Studios тогда оперативно отреагировала на такие сообщения, признав баг и пообещав его исправить в пятом патче, что и было сделано.

Девелоперы заверили, что им удалось добиться повышения производительности клиента на компьютерах с небольшим объёмом оперативной и видеопамяти. На консоли PlayStation 5 появилась поддержка динамического разрешения, что тоже должно положительно повлиять на показатель FPS во время сессий.

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А ещё бельгийцы внесли многочисленные мелкие исправления, корректировки и самые разные изменения для клиента BG3. Игра доступна на ПК и PlayStation. Новости о версии для Xbox Series X|S мы услышим в декабре. Larian Studios также рассказала, что начиная с релиза в августе игру успели пройти более 1,3 миллиона человек. Что там с рейтингом в Steam — вы и сами можете посмотреть, ведь команда Свена Винке не стала скрывать страницу с Baldur’s Gate 3 для жителей РФ и РБ.