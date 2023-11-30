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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Cyberpunk 2077 получит патч 2.1, про который разработчики расскажут подробнее уже завтра
Бесплатное обновление выйдет одновременно с «ультимативным» изданием.

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Разработчики из CD Projekt RED в данный момент заняты подготовкой патча 2.1 для своего ролевого экшена Cyberpunk 2077. Информация об этом появилась в социальных сетях студии. Объявлено, что данное бесплатное обновление будет включать в себя не только исправления найденных технических ошибок, но также некие новые элементы.

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Все подробности авторы планируют раскрыть на стриме, который пройдёт на их официальном Twitch-канале уже 1 декабря в 18:00 по московскому времени. Трансляцию проведут старшие комьюнити-менеджеры Амелия Lilayaah Колат, Алиция Козера и их гости: директор по заданиям Павел Саско и продюсер Моника Яновская. Они и обсудят все изменения и улучшения.

Осмелимся предположить, что патч 2.1 улучшит функцию реконструкции лучей, которая до сих пор дорабатывается. Может быть, в рамках стрима нам больше расскажут о технологи апскейлинга FSR 3 от AMD, которую поляки тоже пообещали добавить ещё в конце августа.

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Напомним, ролевой экшен Cyberpunk 2077 получил дополнение Phantom Liberty ещё 26 сентября текущего года. DLC было достаточно тепло принято публикой: 89 % рейтинга на основании свыше 11 тысяч отзывов. Что касается патча 2.1, то он выйдет 5 декабря — одновременно с релизом «ультимативного» издания, про которое мы писали ранее.

#cd projekt red
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