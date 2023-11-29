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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Ubisoft анонсировала переиздание Beyond Good & Evil, посвящённое 20-летию приключенческого экшена
Релиз состоится только в начале 2024 года.

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Компания Ubisoft анонсировала юбилейное издание экшена Beyond Good & Evil, приуроченное к его 20-летию. Анонс случился спустя всего несколько часов после того, как в Сеть попали все подробности и даже геймплей. Разработчики дали понять, что релиз переиздания должен состояться вначале 2024 года, все подробности по изменениям должны быть опубликованы уже ближе к выходу.

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Ubisoft также рассказала, что утекший ранее билд, который смогли запустить владельцы консолей Xbox, не отражает качества финальной версии игры. Разработчики пообещали не разочаровать фанатов и подарить им действительно достойное переиздание, созданное с бесконечным уважением к оригиналу.

Очередная реинкарнация Beyond Good & Evil (много лет назад, напомним, выходила HD-версия оригинала) получит обновлённую графику, улучшенный звук, поддержку 4K-разрешения и 60 кадров/c. Проект также снабдят дополнительной системой достижений и переработанную версию системы автосохранений. Трейлера придётся подождать, но зато есть уже официальный постер проекта, который правильно называется Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition. Сам анонс был осуществлён посредством X (Twitter).

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В комментариях под анонсом Ubisoft поблагодарила игроков за поддержку и извинилась за то, что некоторым подписчикам сервиса Ubisoft+ был случайно открыт ранний доступ к переизданию.

#ubisoft #beyond good & evil
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