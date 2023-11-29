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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Провал стратегии Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin вынудил разработчиков отказаться от экспериментов и вернуться к излюбленному жанру
Такое тоже случается.

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Разработчики из независимой студии Frontier Developments, которых мы знаем по симуляторам Elite: Dangerous, Planet Ocaster и Planet Zoo, в последние годы пытались отойти от своей привычной стези и попробовать себя в других жанрах. Одним из таких экспериментов можно считать стратегию Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

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Эксперимент получился не совсем успешным: оценки в Steam не радуют, в продажах проект провалился. Именно поэтому Frontier Developments решила вернуться к корням и заниматься тем, что у неё получается лучше всего.

Возврат к так называемым CMS — creative management simulation, играм о симуляции творческого менеджмента — можно считать дальнейшим вектором развития Frontier. Дело в том, что четыре прошлые CMS-игры Frontier (Planet Coaster, Planet Zoo и две части Jurassic World Evolution) были очень успешными: каждая показала доход свыше $100 миллионов, а все четыре игры в сумме заработали более $500 миллионов.

Более того, каждая упомянутая CMS-игра отбила затраты на производство в первый месяц после релиза, а за первый год принесла в два раза больше, чем в неё вложили. Planet Coaster, Jurassic World Evolution и Planet Zoo в сумме отбили вложения более чем в 3,5 раза.

Принимая во внимание всё вышесказанное, можно понять, почему разработчики из Frontier Developments занимаются сейчас сразу тремя новыми CMS-проектами. Начиная уже с финансового 2025 года, студия планирует по одной игре в год. То есть, первая игра должна поступить в продажу в период с июня 2024-го по май 2025-го по обычному календарю.

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Что до упомянутой Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, то её релиз состоялся 17 ноября. Проект был е самым лучшим образом принят критиками и простыми игроками. Например, в Steam у стратегии за это время набралось 769 отзывов, из которых только 66 % являются положительными. С профильной прессой дела обстоят схожим образом: на агрегаторе рецензий Metacritic у игры набралось 19 рецензий (рейтинг 68 %).

#frontier developments #warhammer age of sigmar realms of ruin
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