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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Симулятор управления полевым госпиталем War Hospital поступит в продажу 11 января 2024 года
События игры происходят в 1918 году.

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Разработчики из Brave Lamb Studio совместно с издательством Nacon объявили, что их симулятор управления полевым госпиталем War Hospital поступит в продажу 11 января 2024 года. По такому случаю был представлен отдельный трейлер.

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War Hospital, как это становится понятно из названия, предложит заняться управлением военным госпиталем времён Первой мировой войны. Главный герой — майор Генри Уэллс, британский военный медик в отставке, которого призвали обратно на фронт и бросили в «кошмар Первой мировой войны». Испытывая постоянную нехватку персонала и оборудования, протагонист станет последней надеждой для бесчисленных солдат на Французском фронте.

Геймплей War Hospital — набор не самых простых с точки зрения морали решений и действий. Нужно будет лечить ужасные боевые ранения, заниматься постройкой лечебных корпусов госпиталя, создавать «микросообщество спасателей и выживших» и, что самое главное, зажигать надежду в ваших подчинённых и солдатах.

Ключевые особенности симулятора War Hospital:

  • игра на военную тематику, направленная на спасение жизней, а не на их отнятие;
  • выживание общества, которое бросает вызов тактике, а также морали;
  • точно воссозданная обстановка Французского фронта времен Первой мировой войны;
  • реалистично изображены условия британского полевого госпиталя;
  • разработка и внедрение инновационных медицинских технологий времен Первой мировой войны.
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Игра выйдет 11 января 2024 года на PS5, Xbox Series X и S, а также на ПК. За всеми подробностями и наглядными материалами можно обратиться к странице проекта в Steam.

#nacon #war hospital #brave lamb studio
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