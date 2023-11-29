Дата релиза тоже названа.

Компания Capcom провела сегодня короткую презентацию Dragon’s Dogma 2 — своей однопользовательской ролевой игры с проработанным фэнтезийным миром, реалистичной физикой, продвинутым искусственным интеллектом и другими вещами. По крайней мере, все эти достоинства заявляются самими разработчиками.

реклама

В рамках презентации разработчики рассказали больше о сюжете игры, ключевых противниках главного героя и других вещах. Сам геймплей нам, разумеется, тоже показали, попутно сообщив точную дату релиза ролевой игры.

Противники в Dragon’s Dogma 2 собираются действительно удивлять игроков — как минимум, своими размерами. В ходе презентации авторы показали сражение главного героя с гигантской статуей по имени Талос. Чтобы победить такого врага, геймеру придётся карабкаться по нему и в нужные моменты использовать осадные орудия. Летающие «маунты» тоже помогут с доставкой протагониста к месту атаки, что уже звучит забавно.

Заявленная важная особенность Dragon’s Dogma 2 — вариативность в боевых стычках. Геймер, мол, сам должен выбрать способ расправы над врагом (пусть и очень крупным), а внутренние системы игры помогут с реализацией его смелых задумок.

Действие большой ролевой игры от Capcom развернётся в мире, который считается параллельным относительно вселенной первой части Dragon’s Dogma. Главный герой — восставший, который отправляется в своей непростой поход из королевства людей Вермунд. Последнее примечательно тем, что тут несколько противоборствующих сторон борются за трон, а сам геймер может повлиять на ход развития сюжета. На правах главного «плохиша» Dragon’s Dogma 2 выступает древний дракон, которого непременно нужно одолеть.

В рамках всё той же презентации разработчики из Capcom показали редактор персонажа, который получил новые настройки и обзавёлся поддержкой технологии фотограмметрии. Было также продемонстрировано в действии выполнение одного из побочных квестов, где игрок должен был добиться расположения у эльфов. Занятная деталь: субтитры реплик «ушастиков» были намеренно размыты, поскольку протагонист не знаком с их языком. Если же в отряде игрока найдётся тот, кто язык понимает, то субтитры станут читаемыми.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Релиз Dragon’s Dogma 2 запланирован на 22 марта 2024 года на ПК (есть своя страница в Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Приятно, что для проекта заявлен текстовый перевод на русский язык.