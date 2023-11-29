Последняя славится многопользовательскими играми Guild Wars, Aion и другими.

Японская компания Sony Interactive Entertainment и южнокорейская NCSOFT объявили себя стратегическими партнёрами — соответствующее соглашение подписали президенты обеих корпораций. Вторую мы знаем по крупным много многопользовательским проектам — Guild Wars, Aion, Lineage и другим.

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К сожалению, в официальном заявлении не указано, в каких конкретно сферах будет налажено сотрудничество между двумя IT-гигантами. В тексте есть только слова про объединение потенциала в развитии технологий, «расширении границ» и, что особенно важно, сотрудничество на мобильном рынке.

«Партнёрство с NCSoft способствует реализации нашей стратегии по выходу за рамки консолей и расширению охвата PlayStation. Как и SIE, компания NCSoft стремится к созданию качественных и впечатляющих развлечений для игроков по всему миру. Вместе мы сможем расширить границы гейминга ещё больше», — заявил Джим Райан, нынешний глава Sony Interactive Entertainment.

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В настоящий момент, напомним, NCSOFT занимается подготовкой к релизу своего важного проекта — Project LLL. Недавно в Сети появилось несколько видеороликов с демонстрацией особенностей игры. Будет ли там внедрён какой-либо эксклюзивный контент для владельцев консолей PlayStation — пока не совсем ясно.