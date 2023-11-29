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Разработчики из Blackbox Interactive совместно с издательством Gearbox Publishing представили системные требования своей грядущей космической стратегии Homeworld 3. Соответствующая информация появилась в социальных сетях студии-разработчика и на официальном сайте всей серии игр.
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Всего было представлено семь конфигураций ПК, подходящих под запуск с различными настройками графики и в разных разрешениях. Мы начнём перечислять требования с самых простых конфигураций, постепенно переходя к более «навороченным».
Итак, сначала опишем системные требования для низких настроек графики и разрешения 1080p:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600X;
- оперативная память: 12 Гбайт;
- видеокарта: GeForce GTX 1060, Radeon RX 480 или Intel Arc A380;
- место на диске: 40 Гбайт.
Следом идёт конфигурация для комфортной игры на средних настройках графики в разрешении 1080p:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 5 5600X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 или Intel Arc A580;
- место на диске: 40 Гбайт.
Расширенные настройки для высоких настроек графики при 1440p:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 7900X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: GeForce RTX 2070 Super, Radeon RX 6600 XT или Intel Arc A770;
- место на диске: 40 Гбайт.
В столбце «Ультра» с эпическими настройками графики при 4K прописаны следующие требования:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 5 5600X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: GeForce RTX 3080 или Radeon 6900 XT;
- место на диске: 40 Гбайт.
Далее в представленной таблице идёт блок из трёх колонок с разными системными требованиями, рассчитанными для игры с активированной технологией трассировки лучей.
Минимальные для «низкого» качества рейтрейсинга при 1080p:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5500;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6650 XT;
- место на диске: 40 Гбайт.
Рекомендуемые для «высокого» качества рейтрейсинга при 1440p:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6900 XT
- место на диске: 40 Гбайт.
Расширенные для «максимального» качества рейтрейсинга при 4K:
- ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);
- процессор: Intel Core i7-14900K или AMD Ryzen 9 7950X3D;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX;
- место на диске: 40 Гбайт.
Homeworld 3 должна поступить в продажу на ПК в феврале 2024 года, точную дату релиза разработчики объявят позже.