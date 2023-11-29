А для разрешения 4K с «лучами» пригодится RTX 4080.

Разработчики из Blackbox Interactive совместно с издательством Gearbox Publishing представили системные требования своей грядущей космической стратегии Homeworld 3. Соответствующая информация появилась в социальных сетях студии-разработчика и на официальном сайте всей серии игр.

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Всего было представлено семь конфигураций ПК, подходящих под запуск с различными настройками графики и в разных разрешениях. Мы начнём перечислять требования с самых простых конфигураций, постепенно переходя к более «навороченным».

Итак, сначала опишем системные требования для низких настроек графики и разрешения 1080p:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600X;

оперативная память: 12 Гбайт;

видеокарта: GeForce GTX 1060, Radeon RX 480 или Intel Arc A380;

место на диске: 40 Гбайт.

Следом идёт конфигурация для комфортной игры на средних настройках графики в разрешении 1080p:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-11700K или AMD Ryzen 5 5600X;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 2070, Radeon RX 5700 или Intel Arc A580;

место на диске: 40 Гбайт.

Расширенные настройки для высоких настроек графики при 1440p:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 9 7900X;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 2070 Super, Radeon RX 6600 XT или Intel Arc A770;

место на диске: 40 Гбайт.

В столбце «Ультра» с эпическими настройками графики при 4K прописаны следующие требования:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-13700K или AMD Ryzen 5 5600X;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 3080 или Radeon 6900 XT;

место на диске: 40 Гбайт.

Далее в представленной таблице идёт блок из трёх колонок с разными системными требованиями, рассчитанными для игры с активированной технологией трассировки лучей.

Минимальные для «низкого» качества рейтрейсинга при 1080p:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 5500;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 3060 или Radeon RX 6650 XT;

место на диске: 40 Гбайт.

Рекомендуемые для «высокого» качества рейтрейсинга при 1440p:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-12700K или AMD Ryzen 7 5800X;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 3080 или Radeon RX 6900 XT

место на диске: 40 Гбайт.

Расширенные для «максимального» качества рейтрейсинга при 4K:

ОС: Windows 10 или 11 (64-битная);

процессор: Intel Core i7-14900K или AMD Ryzen 9 7950X3D;

оперативная память: 16 Гбайт;

видеокарта: GeForce RTX 4080 или Radeon RX 7900 XTX;

место на диске: 40 Гбайт.

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Homeworld 3 должна поступить в продажу на ПК в феврале 2024 года, точную дату релиза разработчики объявят позже.