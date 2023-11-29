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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Xbox подготовила для The Game Awards 2023 ряд «важных» анонсов
Слышим это чуть ли не каждый год по несколько раз.

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В начале декабря пройдёт последнее и, возможно, главное игровое мероприятие в году — The Game Awards. Традиционно в рамках этого мероприятия разработчики и издатели анонсируют новинки, привозят свежие подробности о ранее представленных проектах, а также участвуют в конкурсе за звание лучших игр в своих жанрах. Праздник для геймеров будет большой, и вот, сегодня добавить ожиданий решила Microsoft. Ну, вернее, её игровое подразделение в лице Xbox.

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Игровые журналисты сообщили, что получили от Xbox информационную рассылку, в которой Microsoft приглашает их посетить The Game Awards в этом году, поскольку их ожидают «важные анонсы», мимо которых журналисты, а через них уже и игроки, якобы не захотят пройти.

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Естественно, в детали Xbox не вдаётся, поэтому нам остаётся только ждать 8 декабря, 03:00 по московскому времени. Мы в редакции, по традиции, проинформируем читателей обо всех анонсах, которые мы сочтём интересными.

#xbox
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