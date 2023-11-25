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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Издатель Warface анонсировал Xtract — условно-бесплатный онлайн-шутер, похожий на Fortnite
А ещё там можно «грабить караваны».

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Российская компания Astrum Entertainment анонсировали Xtract — условно-бесплатный онлайн-шутер, невероятно похожий на Fortnite. Схожесть, на самом деле, только визуальная, поскольку в шутере заниматься придётся кое-чем другим.

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Игроки в Xtract будут собирать свою команду и сражаться против монстров и людей на загадочном Острове Икс. Попутно геймерам предложат заняться розыском реликвий древней цивилизации.

«Разграбь тайники, добудь новое оружие и припасы, чтобы выиграть гонку. Используй самые современные технологии и силу мистических артефактов, чтобы сделать своё снаряжение лучшим. Решай головоломки, отгадывай загадки и постарайся избежать многочисленных хитроумных ловушек, расставленных на острове», — гласит официальное описание проекта.

В анонсирующем трейлере разработчики Xtract напомнили, что в шутере игроки смогут много чего интересного, в том числе грабить караваны и убивать ящеров. Отсылки простейшие, но в качестве маркетинговых речей, наверное, сойдёт. Также представленное видео даёт понять, как будет выглядеть шутер.

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Релиз Xtract состоится уже очень скоро — 30 ноября 2023 года на ПК. Проект можно будет скачать через VK Play, за всеми подробностями тоже стоит обратиться туда же.

#astrum entertainment #xtract
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