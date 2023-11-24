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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Партнёры Rockstar стали получать письма с приглашением на скорый показ новой Grand Theft Auto
О том, что первый трейлер будет опубликован в декабре, мы и так уже знаем.

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Около трёх недель назад Rockstar официально сообщила о том, что в начале декабря покажет первый трейлер новой Grand Theft Auto. Время «Ч» стремительно приближается, и вот, похоже, процесс представления новой давным-давно ожидаемой игры не ограничится показом одного видеоролика. В частности, целый ряд партнёров Rockstar из числа журналистов и блогеров стали получать письма-приглашения на показ новинки.

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Каких бы то ни было подробностей новинки в данной информационной рассылке, естественно, нет, иначе бы всё уже давным-давно утекло в Сеть, но сам факт рассылки примечателен тем, что косвенно свидетельствует о масштабе подготовки Rockstar к презентации.

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Напомним, что в прошлом году в Сеть просочился крупный рабочий «билд» новой GTA, в котором, впрочем, геймеры не разглядели ничего существенно нового или значимого в масштабах данной франшизы. Безусловно, за год многое изменилось, поэтому сейчас фанаты серии замерли в ожидании полноценного анонса, который расставит все точки над i. Ну, или не расставит.

#rockstar north
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