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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В онлайн-боевик «Мир кораблей» заглянула группа «Ария» в рамках события-кроссовера
Кипелова там, разумеется, нет.

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В онлайн-боевике «Мир кораблей» стартовал кроссовер с группой «Ария». По такому случаю поклонники музыкального коллектива могут рассчитывать на получение огромного количества уникального контента в игре, про который мы сейчас и расскажем.

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Во-первых, в игре появятся уникальные командиры, внешность и озвучку которым подарили музыканты Владимир Холстинин и Виталий Дубинин. Будет ещё командир Жорик, который считается маскотом группы «Ария», — он станет комментировать события в бою с отсылками к творчеству группы.

Есть ещё камуфляж для линкора St. Vincent с уникальными анимированными эффектами и визуальными референсами на творчество «Арии». Остальное тематическое добро будет собрано в уникальной коллекции «Здесь куют металл» — она позволит пользователям собирать предметы, к которым прикреплены соответствующие видеоролики о знаковых альбомах, песнях, вещах «Арии» и многом другом. Видеоролики, как сообщается, были специально записаны для кроссовера.

Наконец, 27 ноября «Ария» должна принять участие в особом стриме «Мира кораблей» прямо из офиса студии Lesta Games в Санкт-Петербурге. В рамках посещения офиса состоится сессия вопросов и ответов со зрителями, в рамках которой артисты поделятся разными историями и не только.

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Прямо сейчас у игроков есть возможность зарегистрироваться через специальный лендинг — в таком случае командир Жорик достанется совершенно бесплатно. Само событие-кроссовер продлится с 24 ноября по 6 декабря.

#lesta games #мир кораблей #ария
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