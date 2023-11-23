А потом студия-разработчик закроется, увы.

Как мы знаем с недавних пор, немецкая студия Mimimi Games (Shadow Tactics: Blades of the Shogun) в скором времени должна закрыться. Разработчики, как они сами раньше рассказывали, банально «перегорели» на работе и собираются больше времени уделять своим семьям. Возможно, есть более объективные причины.

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Что касается поддержки недавно выпущенной тактической стелс-стратегии в пиратской тематике Shadow Gambit: The Cursed Crew, то авторы решили выдать напоследок сразу много контента. Было объявлено, что уже 6 декабря для стратегии выйдет сразу не одно, а два «мощных» дополнения. В обоих случаях речь идёт о новом контенте на несколько часов прохождения. Mimimi Games обещает добавить нового персонажа, неисследованный остров и дополнительного сюжетную кампанию на шесть миссий.

Авторы также рассказали, что у новые герои должны получить уникальные сверхъестественные способности вкупе с другим контентом. Всё это должно будет гармонично влиться в игру — речь идёт о возможность взять новых персонажей практически на любую сюжетную миссию из базового набора сценариев.

Mimimi Games называет Shadow Gambit: The Cursed Crew «оригинальной стелс-стратегией, действие которой разворачивается в альтернативном Золотом веке пиратства. Тут, видите ли, проклятие заблудших душ висит над цепью островов, известных как Тёмные Карибы, где правят злобные инквизиторы. Они ненавидят всё необычное и сжигают проклятых пиратов огнем, пожирающим душу. Разбираться во всём этом придётся игроку.

«Начните свой путь с проклятым пиратом Афией и ищите заветные черные жемчужины, чтобы набрать свою "неживую" команду. У всех восьми членов команды — своя история, личность и уникальные сверхъестественные способности. Волшебная пушка пиратки Гаэль запускает в воздух друзей и врагов, якорь мистера Меркьюри открывает порталы, а мифический меч Афии рассекает пространство и время», — гласит официальное описание проекта.

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К сожалению, выпуск пары дополнений для Shadow Gambit: The Cursed Crew станет последним в истории творчества немецкой студии Mimimi Games перед её закрытием. Напомним, тактическая стелс-стратегия вышла 17 августа текущего года на ПК (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра понравилась профильной прессе (в среднем 86 % на Metacritic). Последние успели наставить ей в Steam свыше 2,2 тысячи отзывов, 95 % из которых являются положительными.