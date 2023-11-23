Вполне заслуженный, разумеется.

Глава Larian Studios в очередной раз дал понять, какой он интересный и порядочный человек. В свежем сообщении своего микроблога Свен Винке поблагодарил игроков за невероятно тёплый приём ролевой игры Baldur’s Gate 3 в Steam, прикрепив соответствующий скриншот. А там указано, что игра по недавним отзывам набрала 98 % рейтинга (почти 60 тысяч отзывов). Глава Larian признался, что на чтение хвалебных материалов игроков у него ушла вся ночь.

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Руководитель студии уже в комментариях к своей записи отметил, что сначала его команда разбирает и изучает негативные отзывы. В них пользователи, как правило, описывают моменты, которые их не устраивают. Весь негатив Larian пытается пустить себе на пользу, планируя нужные улучшения для будущих обновлений. Что касается пользователей X (Twitter), то они ожидаемо «накидали» в комментариях Свену много действительно тёплых слов и благодарностей. Всё просто: люди сделали хорошую игру, реализовав всё, что задумали.

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Baldur’s Gate 3 вышла в августе на ПК (Steam), а уже в сентябре порадовала своим присутствием владельцев консоли PlayStation 5. На прошедшей недавно церемонии Golden Joystick 2023 проект собрал статуэтки по всем номинациям, в которых только был представлен. А впереди его ждёт участие в самой престижной премии The Game Awards 2023, где триумф, по объективным данным тоже неминуем.