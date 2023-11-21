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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
В Steam стартовала осенняя распродажа: Starfield и Diablo IV уже продаются с большими скидками
У Diablo IV скидка 40 %, а у Starfield — 20 %.

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В цифровом магазине Steam стартовала традиционная осенняя распродажа со скидками до 90 %. Мероприятие продлится с 21 ноября по 28 ноября, 21:00 по московскому времени. За это время игрокам-транжирам нужно будет не только подобрать нужные товары и выкупить их, но и выдвинуть полюбившиеся проекты по 11 категориям для грядущей «Премии Steam 2023».

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После определения финалистов «Премии Steam 2023» окончательное голосование состоится во время зимней распродажи. Победители же будут объявлены 2 января 2024 года. За выдвижение игр по 11 категориям сервис наградит пользователя значком отборочного комитета премии. Здесь нужно выполнить четыре задания: номинировать хотя бы одну игру, номинировать по игре в каждой категории, сыграть в номинированную игру и написать (обновить) отзыв по любому из выдвинутых проектов.

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Что касается самой распродажи, то она раскрывается только в случае, если вы перевели аккаунт в другой регион. В таком случае вы, например, сможете заметить, что изначально дорогущая Diablo IV продаётся уже со скидкой 40 % спустя 5 месяцев после релиза. А у многострадальной Starfield выставлена скидка в размере 20 % спустя два с половиной месяца после релиза. И только у великолепной и обласканной прессой и пользователями Baldur’s Gate 3 до сих пор нет никакой скидки.

#steam #valve
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