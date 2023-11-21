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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Лимбо ждёт: разработчики Atomic Heart опубликовали тизер второго дополнения
Вы уже поняли, что там будет за место действия.

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Разработчики из студии Mundfish совместно с издательством Focus Entertainment опубликовали тизер второго платного дополнения к шутеру Atomic Heart. Местом действия грядущего DLC станет Лимбо, релиз должен состояться уже грядущей зимой.

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Дополнение продолжит историю после длинной концовки оригинала и сможет предложить игрокам не совсем обычный игровой процесс с уникальными модификаторами, новые наборы оружия и, разумеется, стычки с уникальными врагами.

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Напомним, шутер Atomic Heart вышел в начале этого года на ПК и Xbox Series X|S. Первое дополнение увидело свет уже в начале августа. Как там обстоят дела с оценками проекта в Steam — мы сказать не можем. Mundfish посчитало отличной идеей скрыть страницу с игрой для жителей не только РФ и РБ, но и всех стран СНГ. У нас шутер можно купить эксклюзивно в VK Play.

#mundfish #focus entertainment
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