Контроллеры Xbox давно были, теперь и от PS4 и PS5 геймпады можно использовать.

Команда поддержки цифрового магазина Steam объявила о выходе обновления, которое добавляет полноценную поддержку контроллеров DualShock и DualSense для PlayStation. На площадке давно был организован поиск игр с поддержкой игровых устройств от Xbox, теперь это распространяется и на контроллеры от PlayStation двух последних поколений.

реклама

Внедрённые изменения позволят лучше сортировать и фильтровать разделы магазина Steam, а также получать чёткую информацию о совместимости на страницах отдельных продуктов и определять, хорошо ли игры из библиотеки пользователя работают с тем или иным контроллером.

По умолчанию Steam устанавливает фильтр в зависимости от контроллера, которым игрок недавно пользовался, но список теперь можно отфильтровать вручную по любым из основных моделей контроллеров.

Также теперь на каждой странице в магазине игрок сможет найти больше подробностей о поддержке трёх моделей контроллеров со значительной базой игроков: Xbox, DualSense и DualShock. Valve добавила категорию для игр, в полной мере задействующих API системы ввода Steam, с помощью которого более 200 устройств могут хорошо работать в игре.

При просмотре своей библиотеки в Steam игрок найдёт больше информации о поддержке контроллеров. Если у Steam есть информация о том, что раньше он пользовался конкретным контроллером, то ему покажут данные о его совместимости с игрой. Valve также добавила уведомление о том, что в игре требуется контроллер.

В библиотеке появились дополнительные фильтры, позволяющие легче находить игры, которые хорошо работают с контроллерами DualShock и DualSense. Это также означает, что игрок сможет создать коллекцию, автоматически собирающую эти игры в одном месте. А на панели запуска игры всегда есть кнопка настроек контроллера, удобно расположенная рядом с кнопками игровых настроек и информации. Valve также напоминает, что все перечисленные изменения продублированы в режиме Big Picture.

В довершение ко всему Valve опубликовала любопытную статистику по использованию контроллеров по прошлому году.

В прошлом году геймпады использовались в более чем трёх миллиардах игровых сессий:

60% — контроллер Xbox;

27% — контроллеры для PlayStation;

остальные 13% делят между собой Steam Deck, Nintendo Switch Pro и сотни других контроллеров.

Четыре года назад за тот же период (до ноября 2019 года) прошло 990 миллионов игровых сессий с контроллерами:

76% — контроллеры Xbox;

19% — контроллеры для PlayStation.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

За эти четыре года число сессий с контроллерами для PlayStation выросло в четыре раза.