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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Сборник «Cyberpunk 2077: Полное издание» поступит в продажу 5 декабря
Оригинальная игра плюс дополнение, всё просто. Выйдет уже 5 декабря.

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Несколько часов назад в Сети появились изображения с бокс-артами полного издания Cyberpunk 2077 для консолей текущего поколения. Сам факт появления этих изображений уже можно было считать анонсом, но мы вынуждены были подождать официально подтверждения со стороны CD Projekt RED. К счастью, ждать пришлось не так уж и долго.

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Итак, CD Projekt RED официально анонсировала «Cyberpunk 2077: Полное издание» (оно же Ultimate Edition для других регионов), которое будет включать в себя оригинальную игру с актуальным патчем и дополнение Phantom Liberty. В отдельных странах его можно будет купить в цифровых и коробочных версиях для PС, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

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«Получите полные впечатления от Cyberpunk 2077 и дополнения “Призрачная свобода” в одном наборе», — пишут разработчики у себя в социальных сетях. Сборник «Cyberpunk 2077: Полное издание» поступит в продажу 5 декабря. Скорее всего (да не скорее, а точно), жители РФ и РБ не увидят у себя в Steam страницу с комплектом игр. Но есть масса способов получить доступ к «Полному изданию» — сервисов-посредников хватает. За работу некоторых, по слухам, даже платить не надо.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 полное издание
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