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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Разработчики градостроительного симулятора Cities: Skylines II займутся выпуском дополнений только в будущем году — после починки игры
А чинить там есть что. Поэтому и дорожная карта обновлений была исправлена.

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У недавно выпущенного градостроительного симулятора Cities: Skylines II пока наблюдаются очевидные проблемы с качеством — производительность не радует, баги раздражают, удовольствие от геймплея в должной мере получить не удаётся. К счастью, это понимают и сами разработчики, поэтому они пока не торопятся добавлять в игру новый контент.

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Студия Colossal Order, которая занимается разработкой и поддержкой симулятора, опубликовала обновлённую дорожную карту обновлений с уточнёнными сроками выхода запланированных DLC. Например, ранее предполагалось, что набор внутриигровых предметов на пляжную тематику должен был выйти до конца 2023 года.

Обновлённая дорожная карта нам сообщает, что теперь этот сборник выйдет только в первом квартале 2024-го. Расширение «Мосты и порты» выйдет только во втором квартале 2024 года, тогда же должны появиться две радиостанции и платные наборы предметов от популярных создателей модификаций (Modern Architecture и Urban Promenades).

Описанный выше контент входит в набор дополнений Expansion Pass, который пока не продаётся отдельно. Заранее обеспечить себя всеми DLC можно только путём покупки Ultimate-издания Cities: Skylines. Авторам только осталось извиниться перед игроками за невозможность совершения покупки отдельно. В данный момент сотрудники Colossal Order занялись исправлением баланса и производительности. После завершения всех плановых работ, направленных на улучшение общего состояния стратегии разработчики переключатся на создание DLC.

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Cities: Skylines II в настоящий момент доступна только на ПК, версия для консолей выйдет в 2024 году вместе с редактором карт. На момент написания данного материала у градостроительного симулятора было свыше 24 тысяч отзывов (рейтинг 56 %).

#paradox interactive #colossal order
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