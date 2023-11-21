Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Paradox анонсировала Starminer — космическую стратегию про сбор ресурсов и защиту базы с продвинутой физической моделью
Ждём в раннем доступе Steam в начале 2024 года.

реклама

Издатель и разработчик компьютерных игр Paradox, среди которых есть Stellaris, Crusader Kings 3, Cities Skylines 2, анонсировал Starminer — космическую стратегию с упором на строительство и тактику. Разработкой проекта занимается CoolAndGoodGames — команда, состоящая из двух человек. Издательство проекта поручено подразделению Paradox Arc.

реклама

У анонсированной стратегии Starminer уже есть своя страница в Steam, благодаря которой можно уже сейчас узнать много чего интересного. Например, что поддержки русского языка пока не будет. Проект предложит геймерам заняться пилотированием военного корабля с «полностью симулированной» физической моделью.

Геймплей Starminer предполагает сбор и переработку игроком ценных материалов с астероидов для получения прибыли, а также поддержки и расширения собственного флота наёмников. А ещё тут нужно выполнять миссии и бороться за каждого клиента.

На поиске материалов с последующим их использованием по назначению игровой процесс новой космической стратегии заканчиваться не будет. Поиск новых модулей и инструментов с целью расширения своего флота кораблей и горнодобывающих станций, постройка соединительных врат для получения доступа к новым богатствам в новых секторах космоса — этим тоже придётся заниматься.

Ещё одна интересная механика Starminer — наращивание тепловой сигнатуры. Чем больше космический исследователь добывает и строит всякого, тем быстрее он выдаст своё расположение на бескрайних просторах космоса — в таком случае визита незваных гостей нельзя будет избежать. Поэтому постройка защитных конструкций для всего флота тоже является важной задачей.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Starminer появится в раннем доступе Steam в начале 2024 года. Конкретную дату разработчики пока назвать не готовы. Понять, как эта игра выглядит, можно уже сейчас: первые скриншоты и дебтный трейлер доступны для просмотра. И не забудьте добавить проект в список желаемого в Steam — если он вас, конечно, заинтересовал.

#coolandgoodgames #paradox arc #starminer
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
189
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
23
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
29
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
7
Архитектура RISC-V — новое поле битвы технологической холодной войны
8
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
3
Мои пространные рассуждения о воинственном феминизме Голливуда и попытках борьбы с ним
+
Как избавиться от многих проблем с Windows, играми и софтом на ПК в 2023 году — мой опыт
13

Сейчас обсуждают

Umid Xaydarov
12:10
каклы
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
valderm
12:06
во долбошлеп, тебе на порохаб ...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Александр Шатон
12:06
И ещё вопрос: какие-то дополнительные провода/комплектующие/вентиляторы и т.п. нужны?... Не сочтите за глупость, просто я впервые решил сам собрать компьютер...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Ноябрь)
Марат Аскаров
12:04
а кто то нападал на Родину?
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
OgoGoLog
12:01
Дитятку своего уже "RCH 155" назвал?
Германия поставит ВСУ новейшие САУ, способные вести огонь с высокой точностью на ходу
Жопез Боррдель
11:59
сто пудлов, а то эти чахлые бичи носятся со своим нищебродством и орут - это норма. Да шли бы они нафиг.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Апшеронский скакел
11:58
Я про другое имел ввиду вообще, а ты влез со своим диском в оперативе
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
_KVV
11:54
Если он присягу давал, то какое там ст. 332 УК РФ («Неисполнение приказа»), Тут измена Родине.
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
samoyla_yt
11:53
Теперь в тюряге...
Жителя Сахалина приговорили к трем годам за отказ участвовать в СВО
valderm
11:53
.Л.О.Ш.А.Р.А.
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Ноябрь)
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем