Ждём в раннем доступе Steam в начале 2024 года.

Издатель и разработчик компьютерных игр Paradox, среди которых есть Stellaris, Crusader Kings 3, Cities Skylines 2, анонсировал Starminer — космическую стратегию с упором на строительство и тактику. Разработкой проекта занимается CoolAndGoodGames — команда, состоящая из двух человек. Издательство проекта поручено подразделению Paradox Arc.

реклама

У анонсированной стратегии Starminer уже есть своя страница в Steam, благодаря которой можно уже сейчас узнать много чего интересного. Например, что поддержки русского языка пока не будет. Проект предложит геймерам заняться пилотированием военного корабля с «полностью симулированной» физической моделью.

Геймплей Starminer предполагает сбор и переработку игроком ценных материалов с астероидов для получения прибыли, а также поддержки и расширения собственного флота наёмников. А ещё тут нужно выполнять миссии и бороться за каждого клиента.

На поиске материалов с последующим их использованием по назначению игровой процесс новой космической стратегии заканчиваться не будет. Поиск новых модулей и инструментов с целью расширения своего флота кораблей и горнодобывающих станций, постройка соединительных врат для получения доступа к новым богатствам в новых секторах космоса — этим тоже придётся заниматься.

Ещё одна интересная механика Starminer — наращивание тепловой сигнатуры. Чем больше космический исследователь добывает и строит всякого, тем быстрее он выдаст своё расположение на бескрайних просторах космоса — в таком случае визита незваных гостей нельзя будет избежать. Поэтому постройка защитных конструкций для всего флота тоже является важной задачей.

рекомендации Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы i7 14700К подъехал в Регард Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу

Starminer появится в раннем доступе Steam в начале 2024 года. Конкретную дату разработчики пока назвать не готовы. Понять, как эта игра выглядит, можно уже сейчас: первые скриншоты и дебтный трейлер доступны для просмотра. И не забудьте добавить проект в список желаемого в Steam — если он вас, конечно, заинтересовал.