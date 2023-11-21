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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Starfield получила крупное обновление с поддержкой DLSS, исправлением ошибок и повышением производительности
Прошло два месяца с момента релиза, если что.

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Несмотря на то, что Bethesda на десять месяцев отложила первоначально планировавшийся на ноябрь 2022 года релиз своей космической ролевой игры Starfield, сославшись на то, что продукт находится не в том состоянии, в котором его можно выпускать в свет, на поверку оказалось, что в сентябре 2023 года ситуация тоже радикально отличалась от приемлемой. Все, кому не лень (а таких было объективно мало), раскритиковали Starfield за необоснованную «прожорливость», нестабильность, отсутствие ключевых современных графических технологий, и в целом нецензурное количество багов и недоработок.

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Прошло два месяца, и вот, наконец-то для Starfield вышло первое крупное обновление, которое должно решить как минимум часть проблем. Итак, согласно утверждениям Bethesda, после установки обновления версии 1.8.86 в Starfield на PC появится поддержка технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS и DLAA, а также технологии снижения задержки ввода NVIDIA Reflex.

Вместе с тем решён ряд проблем с производительностью и стабильностью: исправлены утечки памяти, внесены оптимизации, улучшена работа рендерера. Также исправлен ряд геймплейных ошибок, в том числе недоработок в анимациях, а также багов при прохождении различных квестов.

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Вообще, зная Bethesda и её творения, раньше, чем через год проект в приемлемый вид не приведут. И то, исключительно с помощью фанатов и их неофициальных патчей. А там, глядишь, и цены на Starfield опустятся до нормальных значений.

#bethesda softworks #bethesda game studios
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