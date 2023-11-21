Прошло два месяца с момента релиза, если что.

Несмотря на то, что Bethesda на десять месяцев отложила первоначально планировавшийся на ноябрь 2022 года релиз своей космической ролевой игры Starfield, сославшись на то, что продукт находится не в том состоянии, в котором его можно выпускать в свет, на поверку оказалось, что в сентябре 2023 года ситуация тоже радикально отличалась от приемлемой. Все, кому не лень (а таких было объективно мало), раскритиковали Starfield за необоснованную «прожорливость», нестабильность, отсутствие ключевых современных графических технологий, и в целом нецензурное количество багов и недоработок.

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Прошло два месяца, и вот, наконец-то для Starfield вышло первое крупное обновление, которое должно решить как минимум часть проблем. Итак, согласно утверждениям Bethesda, после установки обновления версии 1.8.86 в Starfield на PC появится поддержка технологии «умного» сглаживания NVIDIA DLSS и DLAA, а также технологии снижения задержки ввода NVIDIA Reflex.

Вместе с тем решён ряд проблем с производительностью и стабильностью: исправлены утечки памяти, внесены оптимизации, улучшена работа рендерера. Также исправлен ряд геймплейных ошибок, в том числе недоработок в анимациях, а также багов при прохождении различных квестов.

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Вообще, зная Bethesda и её творения, раньше, чем через год проект в приемлемый вид не приведут. И то, исключительно с помощью фанатов и их неофициальных патчей. А там, глядишь, и цены на Starfield опустятся до нормальных значений.