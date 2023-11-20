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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Глобальная модификация Portal: Revolution к легендарной Portal 2 обзавелась точной датой релиза и новым трейлером
Авторы очень «заморочились» в техническом плане. Но есть и другие приятные моменты.

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Игры Valve и модостроение — вещи неразрывно связанные. Достаточно задать в поиске эти два определения и понять, насколько «глубока кроличья нора». Взять ту же Portal 2: проект вышел в далёком 2011 году, но масштабные работы со стороны мододелов по ней до сих пор ведутся. Portal: Revolution — как раз такой случай.

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Portal: Revolution предлагает игрокам совершенно новую историю, а также доработанную версию движка Source с некоторыми уникальными особенностями. В сюжетном плане, действие данной модификации происходят между первой и второй частями Portal, в центре внимания находятся совершенно новые персонажи.

Главный герой Portal: Revolution — подопытный, которого разбудил модуль персональности Стирлинг. Последний также озадачил себя поисками мощного устройства, способного восстановить былую мощь Aperture Science. Модификация может предложить свыше 40 новых головоломок, связанных с применением нового варианта лазерного куба. Разработчики также подготовили свыше 15 загадок с применением однопортальной пушки.

Авторы Portal: Revolution предупреждают, что по уровню сложности их модификация может конкурировать с финальными этапами Portal 2. Сами авторы напоминают, что всем новым способностям игрока обучат постепенно. На прохождение модификации придётся потратить около пяти-семи часов.

В графическом плане Revolution действительно есть чем удивить по сравнению с оригинальной версией Portal 2. Модификация использует модифицированную технологию Portal 2: Community Edition. А последняя, в свою очередь, является доработанной версией Source из CS: GO. Свой адаптированный движок для Revolution мододелы назвали Strata Source: никаких ограничений на его использование не накладывается, авторы разрешат его использовать в других проектах.

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Выход глобального мода Portal: Revolution должен состояться 5 января 2024 года в Steam, но для его установки потребуется наличие приобретённой копии Portal 2.

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