Не уверены, что это поможет.

Создатели провалившегося в продажах и не снискавшего любви у публики экшена Immortals of Aveum из студии Ascendant дали понять, что не намерены отчаиваться. Electronic Arts, кажется, пока не разгоняет своих нерадивых дебютантов, предоставив им возможность исправить (или подправить) всё плохо сделанное.

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Авторы Immortals of Aveum объявили о запуске крупного обновления и запустили демоверсию своего проекта. Все новшества были упакованы в патч под названием The Echollector Update, который включает в себя массу чего интересного. Судите сами:

добавлены многочисленные активности для поздних этапов игры. Новые зоны, новые боевые стычки, новые элементы экипировки, новые элементы лора и даже новый босс;

появился уровень сложности Grand Magus. После его активации игроку нужно быть готовым к тому, что бои станут сложнее, а вожделенные аптечки станут выпадать реже. Для победы в боях придётся зубрить правильные сочетания заклинаний и способностей — по крайней мере, такая особенность заявляется самими авторами;

появился режим «Новая игра+», предоставляющий геймеру возможность пропустить две вступительные главы с сохранением почти всей экипировки и открытых способностей из предыдущего прохождения. Но нужно быть готовым к тому, что враги и награды будут изменены с поправкой на данное обстоятельство;

были внесены множество других правок и улучшений.

Что касается свежей демоверсии Immortals of Aveum, то она уже доступна на ПК (Steam) и консолях. Игроки, опробовавшие «демку», в случае покупки полной версии смогут перенести туда весь свой прогресс. В ознакомительной же версии открыт доступ к первым трём главам.

Immortals of Aveum — это одиночный магический шутер, в котором главный герой Джек вступает в элитный орден боевых магов, которые хотят спасти разрушающийся мир. Пока легионы солдат ведут сражения в Вечной войне, протагонисту нужно раскрыть тайны прошлого Авеума и попытаться сохранить его будущее. В этом ему помогут три магические силы с более чем 25 заклинаниями и 80 навыками. Игра разрешает совершенствовать сотни предметов магической экипировки, которая должна сделать героя сильнее.

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Immortals of Aveum вышла на ПК и консолях 22 августа текущего года. Проект был посредственным образом принят критиками и простыми игроками, с продажами всё вышло тоже не очень хорошо. На момент написания данного материала у проекта было только 592 отзыва в Steam, из них 71 % являлся положительным.