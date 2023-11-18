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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Jagged Alliance 3 вышла на консолях
Пусть порадуются обладатели PlayStation и Xbox!

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Разработчики из Haemimont Games совместно с THQ Nordic опубликовали релизный трейлер стратегии Jagged Alliance 3. Да, на ПК игра вышла ещё несколько месяцев назад, но сейчас настал черёд консольной версии. Теперь третья часть доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S.

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Местом действия стратегия стал Гранд-Чиен, изобилующий природными ресурсами и политическими проблемами. В описании указано, что когда в этом месте пропадает президент, то в стране начинается хаос, а к власти рвётся группировка «Легион». Семья президента решает противостоять мятежникам, предварительно договорившись с всесильной корпорацией «Адонис». Последняя находит опытных наёмников, которые должны отыскать пропажу и навести порядок в стране.

Jagged Alliance 3 предоставляет широкий выбор непохожих друг на друга наемников. Здесь у каждого бойца есть своя история и свои «тараканы». Игроку нужно собрать свой отряд и отправиться исследовать Гранд-Чиен, зарабатывать деньги и растить свою команду. Ведь «рано или поздно вам придется решать судьбу всей страны».

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ПК-версия Jagged Alliance 3 была тепло принята критиками и простыми игроками. Нас больше интересует мнение второй группы, поэтому обратимся к статистике Steam. А там у проекта с 14 июля 2023 года (тогда состоялся релиз) набралось свыше 6,2 тысячи отзывов, из которых 88 % — положительные. Остаётся только порадоваться за владельцев консолей, которые теперь могут опробовать столь важный для жанра проект.

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