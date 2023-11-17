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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Авторы сиквела культового экшена Outcast показали его боевую систему в новом трейлере
Игру делают люди, трудившиеся над оригиналом.

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Разработчики из другой бельгийской студии (про Larian мы рассказывали в предыдущей новости) Appeal опубликовали новый трейлер своего приключенческого экшена Outcast — A New Beginning. Свежий видеоматериал заостряет внимание пользователя на боевой системе.

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В ролике нам показали, как главный герой участвует в сражениях с использованием пистолета, уникальных древних способностей и устройств. Геймплейные фрагменты перемежались с кинематографическими вставками на движке — в последнем случае главный герой Каттер Слейд общается с местными жителями планеты Адельфа.

Авторы пояснили, что боевая система Outcast — A New Beginning позволяет применять в деле около 30 модулей пистолета. Разные составные части могут оказывать должное влияние на бой в случае правильного подбора. Причём, основных модулей будет 24, остальные являются дублирующими. Используя 6 слотов для оружия, игрок сможет выбирать из разных комбинаций, коих всего насчитывается 906 192.

Каттер Слейд может управлять не только своим пистолетом, но и щитом. Такой элемент экипировки позволяет не только обороняться, но и нападать. А реактивный ранец позволит разрешат использовать как средство передвижения для сокращения времени прогулок, а также как незаменимый аргумент в боевых стычках.

Напомним, Outcast — A New Beginning — это продолжение культового приключенческого экшена Outcast, выпущенного в далёком 1999 году. У нового проекта команда разработки осталась прежней, но тут всё не так просто. Appeal работала над сиквелом сразу после выхода оригинала и вплоть до своего банкротства, а уже в 2017 году ключевые сотрудники былой команды воссоединились и принялись доделывать начатое при поддержке Bigben Interactive, Правда, сначала они выпустили ремейк оригинала, но уже в 2021 году занялись полноценной второй частью.

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Действие Outcast — A New Beginning происходит после событий оригинала. Главному герою Каттеру Слейду пришлось вернуться на планету, поскольку существованию её жителю начали угрожать роботы. Проект создаётся для ПК (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Приятно, что уже сейчас заявлен полный перевод на русский язык.

#thq nordic #appeal #outcast a new beginning
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